全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，由於國防標案產品進入出貨旺季，以及公司新開發的無人機與低軌道衛星通訊產品陸續出貨，全訊科技10月合併營收為1.16億元，月增7.75%，年增23.75%，累計1到10月合併營收為9.93億元，較去年同期成長22.97%。

由於地緣政治敏感度升溫，政府持續推動國防自主政策，擴大國內軍工產品採購金額與範圍，帶動全訊軍規等級的功率放大器(PA)出貨量持續攀升，今年前10月政府標案相關的國防PA模組及次系統產品出貨量較去年同期成長達2成以上，預估隨年底標案出貨高峰來臨，整體營運可望再攀高峰。

全訊表示，隨時序進入第4季國防標案出貨旺季，高階國防用固態功率放大器出貨量可望持續提升，海外軍工客戶的PA訂單量穩健成長，加上航太及商用衛星通訊的新產品訂單增加，均可望帶動公司營收及獲利持續走高。