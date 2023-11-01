長興指出，客戶庫存調整已逐漸回到健康水位，出貨量穩定攀升，營運已逐步自底部回升，維持下半年優於上半年的期待。
油價上漲的預期帶動客戶拉貨動能，加上傳統旺季效應，長興第3季營運表現再較第二季躍升。不過終端需求未明顯加溫之前，公司仍保守看待第4季景氣。
中國十一長假前備貨需求，以及油價上漲的拉貨效應，9月份合成樹脂、特用材料、乾膜光阻出貨量皆較上月增加，惟精密機械部門出貨不及上月，長興9月營收年增2.90％、營業利益年增86.96％至2.67億元，稅前盈餘3.2億元，年增101.03％。
油價上漲、中國大陸長假前拉貨效應，長興(1717)9月稅前盈餘3.2億元，年增101.03％，每股稅前盈餘0.27元；前9月稅前盈餘15.99億元，每股稅前盈餘1.36元。
長興指出，客戶庫存調整已逐漸回到健康水位，出貨量穩定攀升，營運已逐步自底部回升，維持下半年優於上半年的期待。
油價上漲的預期帶動客戶拉貨動能，加上傳統旺季效應，長興第3季營運表現再較第二季躍升。不過終端需求未明顯加溫之前，公司仍保守看待第4季景氣。
中國十一長假前備貨需求，以及油價上漲的拉貨效應，9月份合成樹脂、特用材料、乾膜光阻出貨量皆較上月增加，惟精密機械部門出貨不及上月，長興9月營收年增2.90％、營業利益年增86.96％至2.67億元，稅前盈餘3.2億元，年增101.03％。
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