美國勞工部上周五公布10月非農就業經季調後增加15萬人，遠低於市場預期的增加18萬人以及過去12個月平均每月增加25.8萬人。8月非農就業增長由22.7萬人下修到16.5萬人，9月從33.6萬人下修至29萬人。10月失業率為3.9%，高於9月份的3.8%和市場預期的3.8%，並創下2022年1月以來新高。

巴克萊經濟學家在報告中指出表示，我們仍然認為聯邦公開市場委員會（FOMC）需要繼續進一步收緊政策，且必須維持高於市場預期的利率路徑，此外，我們預期聯準會在2024年9月之前不會降息。