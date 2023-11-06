美國勞工部上周五公布10月非農就業經季調後增加15萬人，遠低於市場預期的增加18萬人以及過去12個月平均每月增加25.8萬人。8月非農就業增長由22.7萬人下修到16.5萬人，9月從33.6萬人下修至29萬人。10月失業率為3.9%，高於9月份的3.8%和市場預期的3.8%，並創下2022年1月以來新高。
巴克萊經濟學家在報告中指出表示，我們仍然認為聯邦公開市場委員會（FOMC）需要繼續進一步收緊政策，且必須維持高於市場預期的利率路徑，此外，我們預期聯準會在2024年9月之前不會降息。
巴克萊出具報告指出，該銀行現在預期美國聯準會將在明年1月升息25個基點，而非先前預期的在今年12月採取行動，稱美國10月就業數據意外疲弱，以及聯準會近來發表的言論轉向鴿派。
美國勞工部上周五公布10月非農就業經季調後增加15萬人，遠低於市場預期的增加18萬人以及過去12個月平均每月增加25.8萬人。8月非農就業增長由22.7萬人下修到16.5萬人，9月從33.6萬人下修至29萬人。10月失業率為3.9%，高於9月份的3.8%和市場預期的3.8%，並創下2022年1月以來新高。
巴克萊經濟學家在報告中指出表示，我們仍然認為聯邦公開市場委員會（FOMC）需要繼續進一步收緊政策，且必須維持高於市場預期的利率路徑，此外，我們預期聯準會在2024年9月之前不會降息。
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