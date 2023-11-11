First tournament next year 😖 so excited, I haven’t been to Brisbane in a while. https://t.co/QpCvtBRGUu — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) November 10, 2023

前球后大坂直美預備於年底回歸，首戰將是布里斯本國際女網賽（12月31日開打），同時為澳洲公開賽暖身。大坂直美拿過兩次澳網冠軍（2019、2021），她今年澳網臨時退賽，數日後宣布懷孕喜訊，7月生下女兒，也就是說她1月參加澳網之前已經有孕了。

「我很興奮能夠重返網球場，我一向喜歡在布里斯本開啟我的整個球季，我等不及要回來了，這讓我準備好在明年夏天東山再起。」

大坂直美拿過4座大滿貫女單冠軍，不過她因為心理健康問題，沒有達到外界預期的統治力。她在2019年1月登頂，稱霸21周之後在6月被澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）取代。碰上疫情積分凍結，巴蒂稱霸了121周之久，巴蒂於去年3月因為背傷早早退役。

今年才26歲的大坂直美於產後復出，她表示女兒提供她繼續奮戰的動力，似乎解決了心理健康的困擾。歷來網球女將在產後還能打下大滿貫的僅有3人：1960年代的瑪格寇特、1970年代的澳洲女將古拉貢（Evonne Goolagong），去年退役的比利時女將克萊絲特斯（Kim Clijsters）。難度之高連小威廉絲（Serena Williams）都未能成功，大坂直美是最被看好的下一個「冠軍媽媽」。