捷克女將布茲可娃（Marie Bouzkova）、西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）勇奪北京公開賽女雙冠軍。日媒報導兩人因為日本女將加藤未唯誤砸女球僮事件，在網路遭到球迷「炎上」，經過4個月逐漸平息下來。這兩人戰力還是很強，在決賽3盤戰勝台灣詹皓晴、墨西哥歐默斯（Giuliana Olmos）的組合。

10月8日的女雙決賽碰巧是托摩27歲生日，北京賽事現場還有人用中文唱「祝你生日快樂」讓兩人相當感動。布茲可娃在IG寫道：「拿了冠軍還有人用中文幫你唱生日歌，這種好事不是每天都有的。感謝北京給我這麼好的體驗。」後面她特別標出中文「祝你生日快樂」的拼音。

在加藤未唯的誤傷事件，布茲可娃、托摩表現得欠缺體育精神，一方面對加藤的無心之過窮追猛打，又在一旁對裁判搧風點火，加藤失格後她們更是演都不演，開心地慶祝。日本網友對她們的怨恨頗深，事發幾個月在她們IG還是能看到日文批評留言，罵她是種族歧視者。布茲可娃也對捷克媒體抱怨過此事，每次她只要發文就會被嗆，甚至一度和托摩拆夥。