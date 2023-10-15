針對以巴衝突，中國中東問題特使翟雋表示，即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，並指中國的工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

央視新聞今天報導，翟雋表示，「中方一貫認為，武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙。唯有停火止暴、推動局勢降溫，才能給政治解決創造必要條件。」

翟雋指出，目前巴以衝突正加速擴大，以色列和黎巴嫩邊境、以色列和敘利亞邊境已發生武裝衝突，對地區和國際社會的外溢效應正在擴散。國際社會必須高度警惕，本著客觀公正原則，合力管控局勢、避免形勢失控。

翟雋強調，聯合國在巴勒斯坦問題上有著不可替代的重要作用。巴以問題就是從1947年聯合國分治決議開始的，巴勒斯坦問題解決的基礎離不開聯合國70多年來通過的各有關決議。中方作為安理會常任理事國，將一如既往支持聯合國帶領展開斡旋、提供人道主義援助，推動局勢盡快降溫。

翟雋重申，當前巴以衝突仍在持續升級，進一步擴大外溢的前景令人深感擔憂。巴勒斯坦問題的根源在於巴勒斯坦獨立建國的夙願遲遲未能實現，出路也在於建立獨立的巴勒斯坦國，就是落實「兩國方案」，實現巴以和平共處。

翟雋表示，這幾天他與巴勒斯坦、以色列、埃及、沙烏地阿拉伯等國家外交部負責人及聯合國中東和平進程特別協調員、歐盟中東和平進程特別代表、挪威中東和平進程特使通了電話，並集體會見了阿拉伯國家駐中使節和阿拉伯國家聯盟駐中代表處負責人。

有關方面都希望推動停火止暴，譴責傷害平民的行為，呼籲避免發生人道主義災難，期待恢復中東和平進程。

翟雋說，他即將訪問中東地區有關國家，與各方進一步加強協調，「我們工作的方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。」

翟雋說，迄今有4名中國人遇難，6名傷者正在當地醫院接受治療，2人失聯。目前仍有數名中國人在加薩地帶。連日來中國駐外機構一直與他們保持密切聯繫，協助他們向加薩南部轉移。