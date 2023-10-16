女星昆凌有著甜美混血臉蛋，是澳洲與台灣混血，從節目《我愛黑澀會》出道，後來陸續參演電視劇和電影，她2015年與周杰倫結婚，世紀婚禮羨煞旁人，兩人育有2女1子，家庭生活相當幸福，婚後兩人嘗試多種運動，也認識了不少體壇明星，近日昆凌曬出與知名網球球星的合照，掀起網友討論。

昆凌今（16）日在Instagram曬出與網球名人羅傑費德勒（Roger Federer）的同框照，兩人拿著網球拍露出燦爛笑容，昆凌拿起手機與對方相談甚歡，合照時羅傑費德勒輕輕摟住昆凌的肩膀十分紳士。昆凌表示和羅傑費德勒的下午茶之約非常愉快，不僅得到對方指點如何反手拍，還親眼見識到對方的迷人和優雅之處，直呼羅傑費德勒是一位真正的紳士，兩人的見面讓她感恩並受到鼓舞。

貼文曝光後引來2.9萬人按讚，許多粉絲直呼：「大嫂的網球技術有在進步喔」、「大嫂笑的好甜」、「能夠有一天和你合照，我都一定會grateful」、「大嫂又跟偶像見面了」、「和網球王子拍照哦，有沒有很開心」、「羨慕可以跟球王合照」、「所以大嫂是在給費天王看哥的演唱會嗎哈哈哈哈」、「嫂子笑的好開心啊」、「太羨慕了吧！」、「恭喜大嫂再次追星成功」、「下一部參演網球主題電影吧！！一定超級棒！」。除此之外，昆凌也在限時動態PO出在球場練習的模樣，她綁著高馬尾，一身白色網球裙隨著動作擺動，昆凌配文：「發球努力學習中」。