杭州亞運5日羽球個人賽男單8強賽，中華隊男子好手周天成面對地主大會第4種子石宇奇，18比21、12比21敗下陣來，止步8強確定無緣獎牌，目前中華亞運代表團在羽球個人賽僅剩闖進4強的男雙李洋／王齊麟確保有獎牌入袋，並要在6日和韓國催率圭／金元昊爭奪金牌戰門票。

本屆亞運羽球男團賽，世界排名第13的周天成曾擊敗過世界第4石宇奇，亞運期間兩人再度過招，第1局周天成5比3先有不錯的氣勢，不過石宇奇在一次幸運彈網過網球後也打出士氣，將分數逼成5比5平手，雙方一番拉鋸，周天成11比10些微優勢進入技術暫停，回到場上雙方繼續你來我往爭取分數，石宇奇20比17先出現局點，周天成化解1個後，下一分高壓扣殺失誤掛網，也讓石宇奇先下一城。

第2局周天成曾4比3領先，但被石宇奇連得11分超前並擴大分差，其中一分雙方多拍來回，都展現頑強防守，周天成攻對角力道大了點出界，隨後好不容易得到該局第5分，結束石宇奇一波連續得分攻勢並且連追3分，奈何雙方雙位數的差距要追分還是比較困難，周天成最近追到12比17剩5分差，最後被石宇奇連得4分關門。