標普認為，中國大陸房地產銷售將保持低迷，因建築開工數持續低位、低線級城市的庫存高漲及監管帳戶的資金監管加強。標普預計中國大陸今年房地產銷售額將降至約11.5兆至12兆元（人民幣，下同），年跌10％至15％

香港《信報》報導，標普表示，復甦將是逐步出現的，政策制定者首先採取的措施是讓一線城市恢復健康，已看到這些市場的人氣、銷售和價格開始趨於正常，但低線級城市面臨供應過剩和信心枯竭的局面。這種情況還將擴大國有開發商與民營開發商之間的差距。

標普認為，所有開發商都將不得不應對銷售放緩，未來兩年槓桿將保持高位。標普假設今年銷售額將降至約11.5兆至12兆元，年跌幅達10％至15％，超過其原先估計今年下跌中單位數。今年前8個月開發商的銷售額僅為7.8兆元。

標普預期明年銷售額將再下降5％，至11兆至11.5兆元。鑑於2022年和2023年都出現兩位數的萎縮，2024年房地產銷售出現更大幅度下滑的可能性較小。