中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥19日在北京會見美國蘋果公司首席執行官庫克。丁薛祥表示，對外開放是中國大陸的基本國策，中國大陸對外開放的大門只會越開越大。庫克則說，蘋果公司堅持經濟全球化方向，對中國大陸市場前景充滿信心。

據新華社，會見庫克時，丁薛祥表示，對外開放是中國大陸的基本國策，中國大陸對外開放的大門只會越開越大，中國大陸願為包括蘋果公司在內的外資企業在華發展提供更多機遇，創造更好環境和條件。

丁薛祥也強調，中國大陸高度重視發展數位經濟，致力於推動數位經濟和實體經濟深度融合；歡迎蘋果公司積極參與中國大陸數位經濟發展，深化投資合作，實現優勢互補、互利共贏。

庫克則指出，蘋果公司堅持經濟全球化方向，對中國大陸市場前景充滿信心，願在高端製造、數位經濟等領域加強同中國大陸的合作。

同日，大陸工信部部長金壯龍也會見庫克，雙方就蘋果公司在中國大陸發展、產業鏈供應鏈合作等議題交換意見。

據工信部微博帳號「工信微報」，金壯龍表示，中國大陸支持建設開放型世界經濟，將全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場准入。他希望蘋果公司繼續扎根中國大陸、投資中國大陸，進一步提高對中合作層次和水準，積極參與中國大陸新型工業化進程，實現互利共贏。

庫克表示，蘋果公司願意積極參與中國大陸經濟高質量發展，在華持續推進綠色製造、智能製造，不斷豐富開發者生態，支持產業鏈供應鏈夥伴共同成長。