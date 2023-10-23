中國大陸逮捕日本製藥公司員工，引發日本社會譁然。日本共同社22日引述日中關係人士消息再透露，北京當局對分屬在大陸運營的日本金屬貿易公司，及大陸國企的兩名負責稀有金屬的陸籍員工進行拘留。據傳兩人是被懷疑有可能洩漏稀有金屬的相關技術資訊，而在今年3月幾乎同時於北京和上海被捕。

報導稱，中國大陸把被使用在電動汽車（EV）引擎等產品上的稀有金屬視為戰略資源般地重視。而從保障經濟安全的角度來看，北京正在強化國家管控。其拘留兩名員工的目的似乎是透過拘留向企業施加壓力，以確保相關資訊被徹底管制。

報導指，該日本金屬貿易公司在中國大陸專門從事稀有金屬業務。而該大陸國企則涉足從採礦到金屬銷售（包括稀有金屬）的各個領域。兩家公司有業務往來。

報導觀察，北京當局對間諜活動和資訊外洩正在提高警戒。當局監控政府機構與中國公司和外國公司之間的聯繫。2023年3月，上述兩名員工被捕時，日本安斯泰來製藥當地子公司的一名日本高層也在北京被捕，罪名包括違反《反間諜法》等。