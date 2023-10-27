到目前為止，MSCI亞太指數跌幅在4%左右並跌至11個月新低。不過，在漲幅前10大的公司中，大多數都是跟這家大型科技陸企有牽連，不是上下游供應商，不然就是有合作關係的生意夥伴。

像是華為的電動車合作夥伴賽力斯（Seres Group），這個月就飆升至少48%，是榜上的第一名。而軟體供應業者軟通動力（Isoftstone Information Technology Group）則大漲29%。

全球這陣子不平靜，以色列與哈瑪斯的新一波衝突是新的地緣政治風險，至於美元走強加上美國公債殖利率升破新高，對全球股市來說都不是一個好消息。因此，掙脫美國掐住咽喉的華為，儼然成為亞太股海中的一盞明燈。

瑞士投顧公司GAM認為，中國大陸消費者對華為新的科技產品所散發的熱情，是最主要的重點。不過，還是要看這些華為概念股有沒有實質獲利，故當盤面上出現新的題材時，這個族群可能就會被冷落。