第4度踏上亞帕運競賽舞台的台灣視障柔道女將李凱琳，杭州亞帕運帶著左手腕傷勢拚戰，23日無奈在女子48公斤級J2銅牌戰不敵印度選手科基拉（Kokila），未能達成個人連4屆參賽奪牌的紀錄。

李凱琳在2010廣州、2014仁川及2018雅加達3屆亞帕運都有奪牌紀錄，累積2銀1銅，原本將目標鎖定2024巴黎帕運，但去年底前往亞塞拜然參加大獎賽時造成左腕三角軟骨破裂，計畫因此被打亂，「手腕受傷之後，發現自己連抓柔道服都沒辦法，那段時間真的覺得很難過。」

李凱琳坦言，受傷復建程中也曾萌生要退役的念頭，因為不想放棄這次杭州亞帕運努力堅持，更放棄上半年爭取巴黎帕運積分的機會，只為專心復健，讓手腕傷勢復原，她感謝防護員劉子瑄的協助，「她一直積極幫我處理我的傷勢、帶我回診，要是沒有她的話，最後這段路，可能自己會走不下去。」

本屆杭州亞帕運，也是李凱琳手腕受傷後參與的首場賽事，出發前兩周她在手腕狀況還不穩定時，又因為太過心急造成韌帶拉傷，停了一周訓練，首戰不敵烏茲別克選手庫拉莫娃（Lobar Khurramova）而落入敗部復活賽，之後對上日本選手藤原由衣，花不到40秒獲得一本勝，晉級銅牌戰後無奈敗給印度選手科基拉，賽後李凱琳坦言：「沒想到可以比完三場，今天可能也是我的最後一場。」

李凱琳出身柔道世家，父親以及叔叔都是柔道選手，叔叔李青忠也是1996年亞特蘭大帕運金牌，李凱琳從小練柔道，並在2012年倫敦帕運拿下銀牌，也讓她很難跟最愛的柔道場說再見，「如果身體狀況允許，當然是希望可以爭取巴黎帕運的積分，但若因傷勢影響必須喊停，可能就無法再繼續了。退役真的會很捨不得，因為我從小就是接觸柔道這項運動，突然要跟它說再見，真的有點說不出口。」