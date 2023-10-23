杭州亞帕運22日晚間開幕，23日中華代表團就傳回捷報，跆拳道男子K44-58公斤級蕭翔文在金牌戰擊敗日本選手田中光哉，為中華隊進帳本屆亞帕運首金。
上屆雅加達亞運中華隊獲得2金9銀14銅，本屆杭州亞運開幕日隔天就傳回奪牌好消息，蕭翔文23日在跆拳道男子K44-58公斤級從8強到準決賽分別以35比5、39比9的懸殊比數擊退韓國及烏茲別克對手，順利晉級金牌戰，決賽再以27比11擊敗日本勁敵田中光哉，進帳個人生涯首面亞帕運金牌，也是中華隊本屆杭州亞帕運第1金、第1面獎牌。
杭州亞帕運22日晚間開幕，23日中華代表團就傳回捷報，跆拳道男子K44-58公斤級蕭翔文在金牌戰擊敗日本選手田中光哉，為中華隊進帳本屆亞帕運首金。
上屆雅加達亞運中華隊獲得2金9銀14銅，本屆杭州亞運開幕日隔天就傳回奪牌好消息，蕭翔文23日在跆拳道男子K44-58公斤級從8強到準決賽分別以35比5、39比9的懸殊比數擊退韓國及烏茲別克對手，順利晉級金牌戰，決賽再以27比11擊敗日本勁敵田中光哉，進帳個人生涯首面亞帕運金牌，也是中華隊本屆杭州亞帕運第1金、第1面獎牌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。