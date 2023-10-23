杭州亞帕運22日晚間開幕，23日中華代表團就傳回捷報，跆拳道男子K44-58公斤級蕭翔文在金牌戰擊敗日本選手田中光哉，為中華隊進帳本屆亞帕運首金。

上屆雅加達亞運中華隊獲得2金9銀14銅，本屆杭州亞運開幕日隔天就傳回奪牌好消息，蕭翔文23日在跆拳道男子K44-58公斤級從8強到準決賽分別以35比5、39比9的懸殊比數擊退韓國及烏茲別克對手，順利晉級金牌戰，決賽再以27比11擊敗日本勁敵田中光哉，進帳個人生涯首面亞帕運金牌，也是中華隊本屆杭州亞帕運第1金、第1面獎牌。