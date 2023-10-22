中華代表團78人參加杭州亞帕運開幕典禮，於敘利亞之後、塔吉克之前，排序第35入場。（中華帕拉林匹克總會提供）

第4屆杭州亞洲帕拉運動會22日晚間舉辦開幕典禮，中華代表團78人前往暱稱為「大蓮花」的杭州奧體中心體育場參與活動，由第4度參加亞帕運的女子健力選手林資惠，搭擋男子輪椅籃球選手呂駿逸擔任掌旗官，在所有參賽國家地區中排第35順位進場，隨著大會口號「心相約、夢閃耀」，期待在亞帕運齊心實現奪牌美夢。

杭州亞帕運開幕儀式中華代表團排在敘利亞及塔吉克之間，以第35順位進場，有輪椅籃球、健力、輪椅擊劍、田徑、輪椅網球、羽球、圍棋、游泳、桌球、地板滾球、射擊共11個運動種類、32名選手及18位教練代表出席，加上團本部28位工作人員及醫護團隊的團員一同進場。

本屆亞帕運中華隊開幕進場掌旗官之一林資惠，是亞帕運4朝元老，若加上亞帕運前身的遠南運動會，生涯已經7次參賽，在亞帕運累計2金1銅，繼2018年雅加達亞帕運後，再度擔任中華代表團開幕典禮掌旗官，她表示很開心也很榮幸，「每一次的感覺都不一樣！」

男子選手代表掌旗官呂駿逸，是本屆亞帕運中華輪椅籃球隊隊長，生涯第3次穿上中華隊球衣參加亞帕運，國手生涯首度擔任掌旗官，他透露：「以前都在隊伍中隨隊進場參與開幕典禮，或是沒有到現場，沒想過有一天由我擔任掌旗官。」