杭州亞帕運23日中華隊由跆拳道好手蕭翔文在男子K44級58公斤級摘金，是本屆亞帕運中華隊首金，也是他個人及隊史首面亞帕運跆拳道金牌，賽後坦言壓力很大，尤其第1場更是緊張到一度無法換氣，感覺快窒息。

3年前蕭翔文因為車禍導致右臂神經叢損傷，原本轉教練職，後來在引薦下轉投帕拉運動領域，9月底才在韋拉克魯斯帕拉世錦賽摘銀，被看好這次亞帕運能問鼎獎牌，他也不負眾望，8強首戰開賽就取得領先，以35比5大勝韓國金泰民，4強又以39比9踢下烏茲別克的穆赫托羅夫（Sanjarbek Mukhtorov）、晉級金牌戰。

決賽面對日本好手田中光哉，蕭翔文曾3比4落後，在一次前腳反擊旋踢得手，以5比4超前便攻勢連連，最終27比11摘金，賽後直呼：「超爽！爽到炸掉！」蕭翔文並透露，踢第1場時真的很緊張，甚至緊張到呼吸一度無法換氣，「初次站到這麼大的舞台，只能告訴自己可以，要相信自己，當時真的快窒息了。」

蕭翔文的教練吳燕妮指出，蕭翔文第1場表現較緊張，但獲勝後就較穩定，「雖然他說還很緊張，呼吸快吸不到氣，另外他表現得很積極，不會一領先就只想守，還是一直攻擊，是他最大優勢。」

蕭翔文這面金牌，也幫教練吳燕妮一圓當年在亞運無緣金牌的遺憾，下一個舞台就是朝帕運前進，亞帕運金牌可以為蕭翔文增加40分積分，有機會在帕運參賽資格積分排行榜衝進前6名，進入明年巴黎帕運安全名單。