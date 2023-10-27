李孟竹在亞洲滑輪錦標賽中展現大將之風，獲得6金1銀。(屏縣府提供／林和生屏東傳真)

第19屆亞洲滑輪錦標賽於大陸北戴河舉行，為期7天比賽於27日正式結束，在12個參賽國家中，台灣隊成績排名第一，豪取39金35銀17銅，於國際舞台大放異彩；其中屏東選手表現優異，共獲得12金7銀3銅，排名全國第一，讓屏東榮耀再現，揚威國際。

亞洲滑輪錦標賽每二年舉辦一次，是亞洲最高等級滑輪溜冰比賽，先後在大陸、日本、韓國、印度及巴基斯坦等國家舉辦，每屆比賽吸引來自亞洲各國頂尖選手同場飆速。屏東縣滑輪溜冰選手甫於全國運動會獲得2金2銀2銅佳績，隨即出國參加亞洲錦標賽，趁勝追擊再度放眼國際賽事。

屏東縣在此屆比賽共有5位選手入選中華代表隊，分別是成人組黃玉霖、郭立陽、李孟竹、劉懿萱及青年組林欣妤；「黃金左腳」黃玉霖首先在成人男子組3000公尺接力賽，與隊友攜手力壓強敵南韓及地主大陸隊，為中華隊奪下金牌，個人也在1000公尺爭先賽取得銀牌，獲得1金1銀的好成績。

郭立陽也表現不俗，在公路賽100公尺、500公尺及場地賽200公尺獲得銀牌，場地賽500公尺銅牌；另外，李孟竹則展現大將之風，獲得6金1銀，分別於1000公尺、3000公尺接力，10000公尺計分賽、10000公尺淘汰賽、15000公尺淘汰賽及馬拉松等6項奪金及10000公尺計分淘汰賽摘銀。

劉懿萱除了公路賽500公尺及馬拉松銀牌之外，更在場地賽200公尺及500公尺奪得金牌；青年選手林欣妤則獲場地賽500公尺、1000公尺及公路賽500公尺金牌，3000公尺接力賽及馬拉松銅牌，3金2銅，同樣不可小覷。

屏東縣政府重視體育運動發展，更積極整修運動場館及設施，「屏東國際滑輪溜冰場」是全台首座、亞洲唯二的國際標準滑輪溜冰比賽場地，讓選手得以無後顧之憂就近訓練並與國際接軌，在國際競賽場上大顯身手，屢創佳績。