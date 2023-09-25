生涯首次踏上亞運賽場，柔道女將廖宇蓉今天在杭州亞運女子70公斤級在8強不敵地主大陸好手馮瑩瑩、落入敗部，在非贏不可的壓力下她在倒數56秒時成功壓制菲律賓對手，搶下銅牌賽門票。

談到8強賽落敗，廖宇蓉表示，前面有點太緊繃了，但好在敗部復活還有時間調整，「輸了那場後就放開來摔。會輸一定有原因，沒有不好，等的時候就想一下練習時的東西，把這些在比賽中發揮出來。」

廖宇蓉透露，與馮瑩瑩先前在練習時就有交手過，儘管自己是落後的那一方，但她認為能夠與這樣的好手交手是這次比賽最大收穫，就算淘汰也是會有收穫。休息片刻後她在敗部復活賽順利晉級，也要力拚站上頒獎台機會。

今年從63公斤級轉戰70公斤級，廖宇蓉也碰上不少挑戰，「國際賽跳量級我一直不斷在突破自己，希望可以拿下獎牌。」接下來的獎牌戰將從下午4點開始，「我現在的狀態是很期待，會用怎樣的方向去迎接，享受最重要。」