首次參加亞運的寶島柔道女將廖宇蓉，25日在杭州亞運柔道女子70公斤級儘管落入敗部，不過她仍順利拚進銅牌戰，為了站上頒獎台她全力以赴，無奈在比賽尾聲被去年亞錦賽銀牌烏茲別克選手馬特尼亞佐娃把握機會接連攻擊，最終落敗、無緣奪牌。

中華亞運代表隊在本屆杭州亞運靠著「柔道男神」楊勇緯和「女王」連珍羚摘下兩金，帶動團隊氣勢，「亞運菜鳥」廖宇蓉25日在柔道女子70公斤級16強賽擊敗泰國選手那農，雖然8強賽不敵地主大陸好手馮瑩瑩，敗部復活賽放手一搏力退菲律賓選手薩利納斯，搶進銅牌戰。

銅牌戰廖宇蓉面對比對手多1次的2次技術指導劣勢，一直尋找機會扭轉戰況，可惜在比賽進行了3分半鐘後，被對手連續發動攻勢取得優勢，最終無緣銅牌。

來自花蓮阿美族的廖宇蓉，今年從63公斤級轉戰70公斤級碰上不少挑戰，她說：「國際賽跳量級我一直不斷在突破自己，希望可以拿下獎牌。我現在的狀態是很期待，會用怎樣的方向去迎接，享受最重要。」