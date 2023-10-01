曾以業餘身分拿下廣州亞運高球銅牌的洪健堯，1日在首次開放職業選手參加的杭州亞運高球男子個人賽，有驚無險以低標準24桿的264桿拿下銅牌，但他摘銅的關鍵竟然是，「今天後9洞我告訴自己，我本來就是來玩的，台灣那邊都說我是老將參賽，就是盡力打完！」

原本前3回合打完，洪健堯還名列第2，卻在今天前9洞失神，只抓1鳥且吞兩次柏忌，幸好後9洞他拿4博蒂、無柏忌，驚險擺脫金施佑、張裕彬兩名韓國選手追擊，也躲過差點要打銅牌驟死賽命運，「他們原本還要我等一下，但我希望不要打驟死賽。」

「其實我蠻緊張的，說不緊張是騙人的，」洪健堯說，「這個球場後面幾洞旗位都蠻難打且刁鑽，蠻有距離感的，幸好果嶺雖然跟台灣的不太一樣，但我還蠻喜歡的，我想今天自己的表現算是盡力了，就是不斷告訴自己打自己的球，真的有緊張到。」

比起13年前用業餘身分摘銅，洪健堯認為今天以職業身分摘銅的不同之處就是自己有年紀了，但對杭州的一切並不陌生，也見到不少很久不見的朋友，「我上周與本周的狀態都不錯，也算超水準演出，原本我以為杭州亞運能進前10名內就好。」

「這次亞運算是有收穫了，我在前半年亞巡賽都沒發揮很好，接下來我會盡力表現，」洪健堯說，「明年我想多花點時間跟小孩相處，這次來打亞運，小孩都喊說要我帽子上面的梅花標誌。」