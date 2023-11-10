華南金10月稅後盈餘14.36億元、月減15%，累計前十月稅後盈餘183.29億元、年增23%，EPS 1.34元，均創同期新高。華銀10月單月稅後盈餘14.71億，月減7%，因9月有一次性大額呆帳收回挹注，華銀累計前十月稅後盈餘171.07億元、年增19%，EPS 1.75元，帶動母集團獲利續攀高峰。

華銀此次推澳幣優利定存專案，只要是以新臺幣結購或自他行匯入之澳幣新資金，存滿澳幣1萬元，不論個人或企業戶(DBU及OBU)，即可享3個月期年利3.00%或6個月期年利3.2%，華南銀行本次專案活動期間到113年1月31日。

近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，將資產配置於定期存款係屬較穩健的方式，華南銀行溫馨提醒客戶仍須注意匯率走勢，避免日後轉換其他幣別所可能產生之匯率兌換風險，建議客戶於佈局外幣資產同時，應多加留意全球經濟情勢及金融市場走勢。