澳洲政府宣布將提供澳幣1000萬元（約新台幣2.04億元），為受加薩衝突影響的平民提供人道援助。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天在議會發言，譴責哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列，並呼籲立即釋放人質，「澳洲將永遠與以色列站在一起。」

黃英賢表示，哈瑪斯利用巴勒斯坦人民及狹持的人質，企圖阻止外國人離開。加薩的人道主義局勢正在迅速惡化。

黃英賢表示，作為回應，澳洲將透過值得信賴的合作夥伴，為受加薩衝突影響的平民提供澳幣1000萬元人道援助。

其中，包括向紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross）提供澳幣300萬元，提供醫療支援等緊急需求，以及向聯合國兒童基金會（UNICEF）及聯合國專案事務廳（UNOPS）提供澳幣700萬元，用於支持緊急用水、環境衛生及兒童保護。

黃英賢並進一步說明撤僑進度。她指出，上週澳洲航空已搭載238名乘客從特拉維夫飛往倫敦，昨天再提供三趟班機，兩趟由國防軍運營、一趟由政府包機。此外，澳洲政府也與其他國家協調，例如斐濟一架班機協助13名澳洲人離開以色列。

黃英賢指出，澳洲政府計劃今天再增加一趟從特拉維夫飛往杜拜的班機。她呼籲想要離開的澳洲人，在安全情勢不明朗下，應考慮這可能是將來可協助他們離境的最後機會。

黃英賢指出，截至今天上午，已協助1200多人離開。因局勢瞬息萬變，澳洲政府也正考慮是否提供更多航班。