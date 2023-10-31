同一時期，另份經濟數據顯示，日本9月零售銷售是三個月以來首次出現月減情況，所幸僅少0.1%，減幅有限。若跟去年同期相比，日本9月銷售量則增加5.8%。

從上述經濟數據得知，日本的景氣復甦之路並不順暢，比預期還要疲弱的數字，也讓日本央行在考慮政策利率時更加謹慎。日本央行即將宣布最新利率決議，但多數認為31日這次，應該也不會有什麼驚人之舉，可能只有再放寬YCC（殖利率曲線控制）上限而已。

大和證券表示，從這份新出爐的日本最新生產資料來看，認為在第二季強勁表現後，第三季的經濟或將出現萎縮狀態。國外經濟成長可能有走下坡的風險，中東地區緊張的情勢也包括在內。

坦言之，日本這次的經濟數據並不理想，對未來也悲觀起來。綜觀全球政經大環境，以色列與哈瑪斯之間的衝突有增無減，中國大陸與美國的大國競合變數多，都是很難預測的國際大事。

彭博社分析，日本9月工業生產出乎意料地疲弱，第三季GDP萎縮的機會也大增。其中，機具與飛機零組件等上下波動較大的行業別產量下降，拖累9月的整體表現，跟供應鏈斷鏈情況漸漸復原且產量大增的汽車產業相比，兩者簡直是一南一北。