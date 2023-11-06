技嘉的第三季單季稅後盈餘為15億元，季增逾66%，年增率26.5%，創6季新高，EPS 2.33元。主要因AI伺服器出貨量的增加（法人估約有1000台AI伺服器出貨），同時，傳統主機板和顯卡的旺季貢獻增加。毛利率也達到13.3%，優於第二季，毛利率上揚則是得益於終端消費品的價格回升。不過，由於AI伺服器業務初期的費用較高，營業利潤率下滑了0.8個百分點，降至3.0%。但受到新台幣貶值，第三季的匯兌利益達新台幣4.75億元，淨利潤率優於市場預期。

前三季技嘉毛利率下滑至12.67%，表現不如去年同期的17.64%。

技嘉保持對消費及伺服器銷售的積極看法，管理層認為，主板和顯卡的銷售量和價格趨勢自今年第三季以來持續加溫。至於伺服器業務，公司仍然保持2023年高雙數甚至三位數的收入增長目標。這意味伺服器勢頭將在第四季持續上揚，如果伺服器業務在2023年收入翻倍，這意味著技嘉的2023年第四季度銷售額將達到新台幣約250億元。