鴻海表示，與9月相比，受惠客戶因應中國雙11及北美感恩節提前備貨、美系伺服器品牌客戶拉貨需求，使電腦終端及雲端網路產品同步強勁成長，節慶備貨及新品拉貨需求亦帶動消費智慧產品顯著成長，元件及其他產品雖受非主要業務需求下滑影響，仍持平略增。

不過，與去年同期相比，由於消費智慧產品類供貨占比及汽車電子出貨增加，帶動元件與其他產品強勁年成長，消費智慧產品因智慧手機以外產品需求趨緩，較去年同期持平略增。雲端網路及電腦終端產品因客戶拉貨動能保守及PC需求趨緩，均較去年同期衰退。

累計鴻海前10月四大產品線均較去年同期衰退，以元件及其他產品僅略減最強，主因消費智慧產品零組件出貨及汽車電子元件出貨成長，但其他非主要業務需求下滑，消費智慧、雲端網路及電腦終端產品則因基期較高、客戶拉貨動能保守、PC需求趨緩而同步衰退。

展望後市，由於下半年為資通訊（ICT）產業傳統旺季，鴻海維持營運將逐季加溫、第四季將較第三季顯著成長看法不變。法人認為，儘管幾個近期主要客戶法說釋出第四季可能持平展望，但鴻海仍維持將顯著成長看法不變，顯示在客戶分散及產品選擇的結構愈趨完整。