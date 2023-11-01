曾獲得5座金鐘獎的導演陳慧翎，今（1日）驚傳病逝，享年48歲。其實她2013年罹患子宮頸癌，多年來不斷經歷治療、復發的過程，但她始終保持樂觀態度面對病魔，她也不時會在社群曝光近況，9月時也曝光因化療而掉髮的光頭照，吐露病況。

陳慧翎去年執導完《媽，別鬧了！》後，就坦言這可能是她執導的最後一部作品，時常樂觀正向看待病情的她，9月也分享光頭的照片，吐露「堅強不是天生的，堅強是要從地獄一步一步爬上來的。」

她坦言身體狀況不是自己可以控制的，她只是凡人，「勉強出門開會回來會虛脫到拉著阿姨的手大哭，哭到吐」，慶幸是頭髮長出來了，血檢白血球血小板很正常。

此外，她也分享《下一站幸福》男主角吳建豪探病的合照，透露身體近況，不僅心口悶得慌，空氣只能吸到胸部中間，拿出血氧機面對，把十根手指頭都試過了一遍，本以為壞掉了，把看護阿姨的食指夾住，呈現99，「血氧機沒壞，是我壞了」。

她也感嘆「原來我開心自己增加的那半公斤，只是我的肺積水」，雖然身體狀況不甚理想，她都正向看待，不過，她臉書最後停留在10月9日，網友也紛紛湧入哀悼。