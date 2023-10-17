權值股台積電(2330)開高震盪，力撐穩盤，終場收漲1.1%、報在551元；聯家軍今日帶頭衝鋒，聯電(2303)開高走高，終場收漲2.23%、報在48.2元，帶動矽統(2363)早盤一度差一檔攻頂，成交量連4個交易日居台股之冠，聯傑(3094)、原相(3227)、智原(3035)、欣興(3037)、聯陽(3014)等齊揚。聯發科(2454)下周五法說登場，今日股價開高走低，終場收跌1.79%、報在825元；鴻海(2317)科技日即將明日登場，股價小跌0.47%、收在106.5元。

近日來資金轉向IC設計股，除聯家軍的強勢演出外，威盛(2388)攻上漲停，宏觀(6568)、嘉通(3588)也在早盤後攻上漲停，AI概念愛普*(6531)大漲近3%，千金股譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)收漲1.5%上下。

AI股今日早盤後遭賣壓調節，族群開高走低，緯創(3231)、光寶科(2301)下跌逾3%，英業達(2356)跌幅2.7%，技嘉(2376)下跌1.5%。

分析師表示，台股現階段技術面跌破均線，但因成交量同步萎縮，未見恐慌性殺盤，未來應持續觀察以巴戰爭是否惡化，長黑下灌才會破壞波段漲勢型態，否則震盪短多格局不變。操作上不宜追價，嚴守風險控管，汰弱留強。建議優先聚焦表現相對大盤強勢，技術面呈現強勢維持在短期均線之上之相關個股。