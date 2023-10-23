李鴻基表示，因應國際機構投資人對軟體產業的高度興趣，10月31日至11月1日於香港舉行的第14屆QIC CEO Week便邀請37家台灣企業與國際機構投資人進行香港實體與線上會議，並邀請「晶片島上的光芒(Chip Island)」作者林宏文，以及AppWorks之初加速器合夥人詹德弘與AVA天使基金創辦人方俊傑，擔任午宴主講人。

這37家與會企業包括：南寶、群光、臻鼎-KY、穩懋、聯茂、光洋科、長科、錼創科技-KY創、三陽工業、宣捷幹細胞、保瑞、水星生醫、圓祥、康霈、逸達、智崴、京城銀、王道銀、開發金、走著瞧-創、新光鋼、雲豹能源-創、玩美移動、農林、光隆、橘子等26家台灣優質上市公司，以及拍拍圈、Just Kitchen、萬里雲、太米、Return Helper、Rybit、Medical & Bio Decision、黑森科技、寶泰生醫、AmazingTalker等11家符合「台灣起飛(HEADs Up)」條件的潛力新創。