第十屆北京香山論壇於10月29日至31日召開，29日上午舉辦由4位專家學者演說的「高端對話」，與會的中國人民解放軍國防大學教授孟祥青表示，台海問題就是中美關係的「灰犀牛」之一，強調台灣問題是不僅是中國一般的核心利益，是核心利益的核心，在中國人心目中台灣問題重於泰山，認為美方只有認識到這一點，才能阻止灰犀牛事件的發生。

中共中央政治局委員、大陸外長王毅7月13日在雅加達應約會見美國國務卿布林肯時表示，中美需拿出實際行動，爭取兩國關係重回正確軌道，雙方要堅決堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。

孟祥青29日在會中表示，中美關係當中確實有許多灰犀牛，例如台灣問題就是其中之一，且台獨危險性確實在上升，包含蔡英文不承認「九二共識」，切香腸式的進行漸進化台獨。

他說，美國這些年一方面表示一個中國政策不變，雖然官方宣稱不支持台獨，但另一方面看到美國人在打台灣牌，例如實質發展與台灣關係升級、對台軍售不斷升級且常態化、高端化，同時還有美國議員出訪，甚至如去年前美國眾議院議長裴洛西訪台的嚴重事件。

孟祥青說，從這個意義上講，這些情形嚴重破壞台海地區的和平穩定，這就是中美之間的灰犀牛事件，也是王毅所說的要堅決阻止。另外像是貿易戰，以國安為由對中國實體個人進行制裁等美國單方面舉動，認為也都屬於灰犀牛事件。