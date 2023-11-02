今年以來，中國大陸和新加坡軍隊舉行多次演習，兩軍互動明顯增多，是否意味著兩國走得更近，新加坡防長黃永宏對此回應稱，新加坡認為接觸是至關重要的，「如果是朋友，可以增進理解，增強互信；如果是潛在對手，也需要進行交流，否則會增加誤判」。

2023年中新兩軍互動增多。4月下旬至5月上旬，共軍海軍飛彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦赴新參加中新「合作－2023」海上聯合演習及亞洲國際海事防務展；8月底至9月中旬，中新「合作－2023」陸軍聯合訓練在新加坡舉行。

大陸《環球時報》2日報導指，有外媒稱，中新兩軍聯演，「正值中國尋求加深與東南亞國家的安全關係之際」；也有分析認為，新加坡與中國大陸走得更近，軍演傳遞出重要信號。對此，剛剛參加完北京香山論壇的黃永宏表示，中新兩軍交往是公開的，這些演習也是計畫內的，「我們並沒有釋放其他信號」。

黃永宏表示，中美戰略競爭是這一代人核心的難題之一。兩國將繼續是經濟和軍事大國，在意識形態、政治和價值體系上的差異也會一直存在。中美目前並不處在能以解決核心分歧為目標的階段。但中美雙方可以在經濟、防務，以及氣候變化、以巴衝突等問題上達成共識。