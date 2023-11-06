「新加坡影壇一哥」俞宏榮最近事業運超旺，今年共有7部電影上映，創下自己紀錄，其中他參與演出的電影《五月雪》，除在威尼斯影展獲獎，更橫掃第60屆金馬獎最佳劇情片等9項大獎入圍，並榮膺本屆金馬影展的開幕片，他將於本周來台宣傳，並和片中的女兒「小英」林玉恩（童年）及萬芳（成年），「全家」出席金馬影展開幕記者會。

俞宏榮近年以電影《幻土》廣獲國際矚目，這次他在新作《五月雪》飾演馬來西亞血染暴動「513事件」的冤死受難者，一夜之間家破人亡的悲慘際遇讓人十分同情。片中一場他與妻子在廟中為兒女發生爭執的戲，俞宏榮精湛任性的演出，瞬間引領觀眾進入那個依然男尊女卑的大馬70年代時空。電影11月17日在台上映。

為演出電影《五月雪》，俞宏榮去年奔走於馬來西亞檳城及吉隆坡兩地，由於檳城現場的70年代造鎮造街維妙維肖，吉隆坡的大華戲院造景更是美輪美奐，都讓他印象深刻、讚不絕口。當他來到吉隆坡西北郊區的雙溪毛糯山區拍戲時，一見亂葬崗拍攝現場就忍不住讚嘆「這美術做得也太逼真了」，劇組聽了大吃一驚，連忙告訴他「亂葬崗是真的」，當場把他嚇一大跳，趕快祈禱致歉。