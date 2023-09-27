黃韻玲（左）與兒子Arthur取了個相當促咪的團名「阿玲娘」。（愛之日常音樂節提供）

萬芳將在第5屆愛之日常音樂節上，演唱全台語歌曲。（愛之日常音樂節提供）

「郭子＆浮花樂隊」也將於愛之日常音樂節熱力表演。（愛之日常音樂節提供）

由重量級音樂人郭蘅祈、黃韻玲、陳建騏發起的「愛之日常音樂節」，今（27日）釋出卡司3亮點，包括「黃韻玲＆ Arthur」母子檔在這次音樂節宣布成團！而且取了個相當促咪的團名「阿玲娘」，萬芳、李千娜也將共襄盛舉。

黃韻玲開會時，苦思跟兒子一直沒有團名，後來用兒子英文名Arthur的第一個音「阿」，加上自己的「玲」，正在想要接什麼時，她靈機一動「阿我是他的娘呀！」，於是末尾就冠上了「娘」字，當下全會議室爆笑，直說團名「阿玲娘」一定爆紅。

萬芳則宣布將在第5屆愛之日常音樂節上，演唱全台語歌曲，帶給所有粉絲耳目一新的感受，而她最膾炙人口的台語作品，就是20來年前與伍佰合唱的〈愛情限時批〉。這次會出現哪些驚嘆號的台語曲目，萬芳笑說：「哩來哩來，來就知了！」

李千娜是台中「丹閎鍋」老闆娘，她則祭出憑11／18愛之日常音樂節現場拍照、打卡任一社群媒體，赴「丹閎鍋」用餐即有特別優待的「愛之好康」。總召郭蘅祈也將率浮花樂隊及眾藝人到她的店用餐，歡迎粉絲到場捕捉野生歌王、歌后。

第5屆「愛之日常音樂節」將首度「走出台北、邁向戶外」，於11／18（六）在台中文心森林公園盛大展開，門票免費，郭蘅祈說：「是的，您沒有看錯！完全免費！因為我們希望在台中的第一次，可以讓台中之外的大家將門票錢轉化成來台中的旅費！」

本屆參與卡司也備受矚目，郭蘅祈巧思將藝人分為白天的「樂團組」和晚上的「巨星組」，從下午3：00開始，由金曲獎最佳團體「Crispy脆樂團」打頭陣，開啟音樂節序幕，緊接「郭子＆浮花樂隊」、「黃韻玲＆Arthur」、「恐龍的皮」，接力於下午熱力表演。

而向晚時分則派出高大英挺的DJ Ken Lin，帶來長達1小時的『80’s美好日常』DJ秀，將愛的粉紅泡泡音浪灑滿整座森林公園！而最重要的「巨星組」重頭戲，則由李千娜起手式、迎出蔡旻佑（Evan Yo）、彭佳慧（Julia）、萬芳、蕭煌奇、戴愛玲，其中去年與原民嬌娃連袂出擊的戴愛玲大受注目，今年公主決定延續合作，在壓軸出大招，將再次攜手原民嬌娃使出渾身解術，未演先轟動！

此外最特別地是，三位音樂總監黃韻玲、郭蘅祈、陳建騏金剛合體，組成的「霜淇淋」三人組，勢必將秋意上心頭的台中文心森林公園，增添多元、浪漫的節慶氣氛，鬧熱一整天。