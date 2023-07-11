民眾黨總統參選人柯文哲想申請台北流行音樂中心（北流）舉辦演唱會，卻因租借場館遭拒，感嘆「世態炎涼」，還脫口「通常這種事，太監就解決掉，不會到皇上那」，引發熱議。對此，資深女星甄妮在臉書發文怒轟：「你連公公都不配」。

柯文哲「太監說」引發熱議，遭外界質疑以「太監」羞辱北流董事長黃韻玲，對此，資深女星甄妮發文怒轟：「若韻玲是太監，那你連公公都不佩（配）！」她氣說：「租不到塲（場）就罵人，什麼玩意兒！無規無矩，自以為仍是前市長」。

甄妮也提到，「香港紅磡體育館排隊排期的，少說1年前，要經審核開會計算才批，所以大家都有充分時間籌備，這就是規矩，不管那歌星是大是小。明白嗎！」她強調每個場館都有要遵守的規矩。

針對北流租借，北流董事長黃韻玲在臉書轉發「北流場地租借相關限制與規範」，內文指出：「歡迎各類提倡不同訴求之藝文表演團體申請，且優先提供流行音樂類或文化藝術類活動之租用，本中心亦在租借相關規章中，明確規範申請活動不得違反公共秩序或善良風俗，亦不得涉及政治議題或宗教佈教」，同時，黃韻玲也寫下：「非常感謝各界長官們的指正及鼓勵 北流會繼續加油前進！！」