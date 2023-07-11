民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲9日表示，向北流申請租借場館辦演唱會遭拒，除了感嘆「世態炎涼」，還暗指北流是太監揣摩上意，意外引起爭議；對此，北流董事長黃韻玲昨（10日）發文回應了。

黃韻玲在臉書轉發「北流場地租借相關限制與規範」，內文重申活動優先提供給流行音樂類或文化藝術類活動之租用，亦明確規範不得違反公共秩序、善良風俗以及涉及政治議題或宗教佈教，黃韻玲表示：「非常感謝各界長官們的指正及鼓勵，北流會繼續加油前進！！」得到許多網友力挺。

柯文哲29日將在台北CORNER MAX舉行KP SHOW演唱會，他9日受訪自爆，本來計畫在台北流行音樂中心舉辦演唱會，想不到卸下台北市長不到3個月就遭拒，暗指現任臺北市市長蔣萬安有意阻撓，還直言：「通常這種事件，太監就解決掉，不會到皇上那裡。」

此話一出，引發外界熱議，國民黨立委參選人、台北市議員游淑慧表示，北流的租借辦法是柯文哲任內通過的，2021年就明定「不得租借為政治相關的活動」，蔣萬安異口同聲地表示，北流場地租借不得涉及政治活動，這是柯文哲當時訂下的規定。樂評人馬世芳也PO文砲轟，不滿柯文哲用「太監」一詞羞辱黃韻玲，還覺得在北流「假裝」辦一場「演唱會」拿來「夾帶宣揚政績」沒啥毛病，呼籲選民要睜大眼睛。

與柯文哲同黨的台北市議員林珍羽，昨PO文代道歉並指出「我認為人走茶涼要學會默契的散場！對於阿北自身比喻用詞不當！」支持北流依法行政。

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