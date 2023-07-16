民眾黨主席柯文哲日前才因借用台北流行音樂中心開演唱會被拒，感嘆世態炎涼引起爭議，他任職台北市長期間啟用的北流，昨被民眾指出建築磁磚剝落、出現裂縫，「這種品質連給我家社區的管委會驗收，都不會過關」。北流回應，此為天氣變化所致，正與市府尋找改善方法。

臉書粉專「我是崴爺」分享北流磁磚掉落、牆壁出現裂縫的照片，並表示他昨日第1次到訪台北流行音樂中心，明明是2020年才落成的建築，看起來卻破破爛爛。別告訴他這是在營造古蹟風，或致敬第三世界國家，這種品質讓社區管委會驗收，都不會過關。

此文一出引起熱議，有網友留言「怎麼感覺好像2000年的」、「最後收工的時候到底誰檢查的？」、「這是歷史古蹟嗎？」、「斑駁外觀好像是落成10年以上的社教館或是里民活動中心呢」。

北流回應，近期因天氣變化大，中心發現牆面剝落問題，先前已洽詢市府單位協處中，積極尋找改善方法，環境安全的部分也會多加巡視跟注意。