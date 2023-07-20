國民黨2024總統參選人侯友宜近期在多份民調中，支持度持續落後民進黨賴清德與民眾黨柯文哲，柯辦發言人陳智菡更透露，在民眾黨的內部民調中，侯落後柯達12個百分點以上。

近期關於「藍白合」的討論不斷，陳智菡18日於中天《大新聞大爆卦》指出，目前有6成民意追求政黨輪替，11月20日無論有幾組總統候選人出來，大家還是應該集中選票給最有機會下架民進黨的人，這就是所謂的自動整合，「目前從各方的民調數字上看來，這個最有可能的選項就是柯文哲。」

對此，主持人馬千惠好奇，如果屆時是侯友宜的民調高過柯文哲呢？陳智菡直言，這個假設的可能性極低，因為民眾黨內部民調顯示，侯友宜落後柯文哲超過12個百分點以上，幾乎只有柯的一半，加上國民黨內部一直以來整合的相當吃力，她相信選民最終會做出聰明的抉擇。

而根據《鋒燦民調中心》昨（19）日公布的民調顯示，若侯友宜與柯文哲整合，有53.3%認為應由柯擔任總統候選人，覺得該由侯擔任總統候選人的則有30.2％。