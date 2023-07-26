根據《美麗島電子報》最新的2024總統大選民調，民進黨參選人賴清德為35.1%、民眾黨柯文哲24.0%、國民黨侯友宜19.9%；柯文哲首度出現下滑約5個百分點的情況，侯友宜則稍微止跌回升。前立委郭正亮指出，侯友宜民調的增加，是部分韓粉歸隊了。

針對柯文哲最新民調下滑5個百分點，郭正亮26日在《下班瀚你聊》節目中表示，本來他預想柯文哲民調上去的邏輯，是不存在的，因為柯文哲裡面有郭粉、韓粉。所以最容易的解釋就是，韓粉絕對不是只有2點多趴，也就是部分韓粉歸隊了。

郭正亮接著指出，因為他真的聽到，有一些很偏國民黨的韓粉，韓粉裡面有很多是黃復興，是真的歸隊了。

郭正亮舉例表示，退役少將栗正傑就曾在節目中表態，他每天都在幫侯友宜拉票。因為栗正傑是超級韓粉，就是正藍軍，而且在韓國瑜選高雄市長時，就開始了，可說一路上就是韓國瑜的「隨身侍衛」。栗正傑也在電視上公開講到，他開始支持侯友宜，真的有這種效果。所以侯友宜民調的增加，郭認為是部分韓粉歸隊了。