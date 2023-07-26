國民黨台北市中正、萬華選區立委人選尚未決定，地方數度勸進前高雄市長韓國瑜女兒韓冰參選遭婉拒；台北市黨部主委黃呂錦茹表示，地方建議高雄市前新聞局長王淺秋參選。針對地方建議王淺秋參選，前立委郭正亮透露，王淺秋回應「我現在沒有意願」。

針對地方建議王淺秋參選中正、萬華立委，郭正亮今(26日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，王淺秋也沒有意願，他昨天跟王淺秋聯繫，王淺秋回應表示，「我現在沒有意願」。

郭正亮指出，總覺得國民黨想要跟韓國瑜連結，不管是角色、職務的連結，甚至是人的連結。目前為止，韓國瑜、韓冰、王淺秋都沒有意願，不過，王淺秋一定會協助國民黨選舉，她也是一個蠻正派的人。

另外，針對韓國瑜723出席國民黨全代會，郭正亮表示，韓國瑜有一個小孩在加拿大，現在是暑假，韓國瑜本來是要出國要去看小孩。但因韓國瑜不想再造成困擾，就決定出席全代會，這很顧大局。而且韓國瑜723那一天表現也蠻好的，講話非常得體，而且表現到位，所以侯友宜的民調真的有上升。