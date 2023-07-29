民進黨客家部主任蔣絜安的台大國發所論文涉抄襲遭撤銷學位，蔣絜安發布聲明致歉，聲明卻扯出案外案，她指控前下屬薛雲峰在她就讀中央大學客家學院碩士在職專班時，強迫她接受由他協助撰寫論文的「好意」，並對她PUA。前立委郭正亮認為，接下去的發展，會變成司法問題，要不要告到性平之類的。

郭正亮今(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蔣絜安在聲明稱男生跟她訴苦，拿不到工作，就請他去當機要，更說那位男生有種種行為，包括PUA等等。賴清德快刀斬亂麻，立刻取消立委提名，不分區也確定沒了。接下去的發展，他認為，會變成司法問題，要不要告到性平之類的，因為目前還沒有看到案子。

郭正亮接著指出，這件事當然有點糗，也算是民主大聯盟進一步失敗的個案。凸顯出賴清德運氣不好，還有推薦圈太小，可能賴清德對個人的一些底細，查得不明。跟他用民進黨祕書長許立明、前屏東縣長潘孟安也有關係，就是人脈重疊度太高，基本上就是新潮流的或是社運的小圈子，這個問題基本上無解。

郭正亮點出，賴清德的國安團隊太嫩，明明可以從總統蔡英文那邊調人馬過來，但他連這個問題都沒有處理。他是一個相當封閉的小圈，不管是民主大聯盟推薦提名人選或是國安團隊等，民進黨有更好條件的人，他都看不到，這就很麻煩。