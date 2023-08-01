受杜蘇芮颱風影響，大陸北京連日降下暴雨，不少地區傳出災情，就連傳說中「600年不積水」的北京故宮，也被網友拍下慈寧宮積水的畫面，引發網友議論。前立委郭正亮1日在《頭條開講》節目指出，北京城市擴張太快，有排水功能的一些小型湖泊也愈來愈少，會造成排水上的困難。要完善北京整個排水系統，大概要花1500到2000億人民幣。如果要像世界知名的海綿城市，如東京、新加坡那樣，陸方要下很大一個決心。

大陸北京市31日發布暴雨黃色預警，著名觀光景點故宮內的太和殿等大型宮殿基座出現難得一見的「九龍吐水」，許多避雨的遊客紛紛以手機拍下此一景象。考古與文化學者指出，此為故宮興建時所設計的精巧排水系統，在大雨來臨時讓宮殿與地面不積水，而這個複雜精細的排水管道使得故宮至今600餘年，經過無數大雨暴雨，卻從未淹過水。北京故宮工作人員透露，只要盡快清理堵塞之處，就能恢復原本順暢的排水狀況。

「那個九龍吐水就表示，那個地方的地形規劃做得比較好，就是說排水管的設計！」郭正亮表示，北京坦白講就是，他的城市擴張太快。2015年大陸有列出幾個城市，要當做海綿城市的示範，結果沒有列入北京。因為北京不斷在擴張，也使得它內部有排水功能的一些小型的湖泊也愈來愈少，這當然也會造成排水上的困難。武漢也是一樣。有人估計過，北京如果要完善它的整個排水系統，大概要花1500到2000億人民幣！

北京故宮工作人員指出，故宮排水系統精良，但歷史文獻中也曾有故宮院落積水的記載。（圖／新華社）

郭正亮強調，「這個錢蠻大的，就一直下不了這個決心！」不過這個瞬間雨量也真的很難防，只是說積水之後能不能迅速排除？這個就牽涉到排水系統的功能。我們常常講東京，東京就是建了很大的地下的下水道，讓它變成海綿城市，新加坡也是一樣，這個要花很大的錢！

郭正亮直言，「北京可能最後還是要下一個決心啦，因為這個也不是一個辦法！」