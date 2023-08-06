民眾黨總統參選人柯文哲在7月29日舉辦「KP SHOW」個人演唱會後，坊間各項最新民調都顯示，柯文哲呈現下滑的走勢。前立委郭正亮指出，國民黨參選人侯友宜的民調要往上拉，要搶到更多年輕票。

郭正亮今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，侯友宜現在比較低的是年輕人選票。年輕人很直接，他們覺得你了不了解他們、甚至是不是真心跟他們講話，他們感受得到。像柯文哲就是有這個特質，他到任何地方，跟年輕人開始講話，年輕人就會覺得他很真。

郭正亮指出，侯友宜的民調要往上拉，就要搶到更多年輕人的票，才有可能。

郭正亮更分析說，並沒有看到民進黨參選人賴清德的民調在上升，就是頂在那裡上不去。即使柯文哲的年輕支持度掉下來，也不會跑去賴清德那裡，因為支持柯文哲的年輕人，就是對民進黨失望。至於侯友宜是不是更能接年輕人的底氣、講出他們的心裡話、也更能夠講出跟年輕人溝通的語言，到那時，侯友宜也許可以接到球，可是這個表現關鍵，還是要靠侯友宜本人。