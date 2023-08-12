國民黨總統參選人侯友宜提出「重啟核四」能源議題，民進黨立委賴品妤以「重啟個X」等話回應，卻被踢爆父親賴勁麟，登錄包含能源相關在內約20家公司。前立委郭正亮表示，國民黨民代應該要去查，賴勁麟所登錄的那些公司，搞不好裡頭有非常多的貓膩跟內幕，不然登錄那麼多家公司是要幹什麼。

郭正亮今(12日)在政論節目《新聞大白話》中表示，賴勁麟這個問題真的蠻嚴重的，大家應該好好去查，賴勁麟所登錄的那些公司，這要一家一家的去核對，不然他怎會突然登錄那麼多家綠能公司。

郭正亮接著指出，若要牽扯雲豹，比較不公允，因為雲豹是真的在創業，只是說他們也知道要做綠能這一塊，多多少少都要有中央跟地方政府的關係，不然不好推，所以就讓賴勁麟入股，來當董事。雲豹真的是民間人士所創業，老闆是台大機械系的，而且不只是做台灣，也做印尼、日本的案子。

郭正亮表示，現在講的是賴勁麟額外登錄的公司，登錄那麼多是要幹什麼？是不是跟新潮流勢力擴張有關？賴勁麟要做出說明。而國民黨的民意代表也應該去查，搞不好這裡面有非常多的貓膩跟內幕。