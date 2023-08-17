第二季純電動車(BEV)銷量為215.1萬輛，年成長39.3%。Tesla與比亞迪分別列居第一、二名，均創下單季銷售的最佳成績，Tesla市占率21.7%，但並未突破上一季的成績，比亞迪市占率則微幅提升至16.2%。另一大陸品牌廣汽埃安在第二季首次來到第三名，市占率6%，廣汽埃安以大陸市場為主，高性價比為主要賣點，近期推出人民幣22萬元以上的高階車款，嘗試擴展產品組合。

第二季BEV前10名與第一季差異不大，除了前兩名固定外，其他品牌多為名次調換，但與2022年同期相比，大陸品牌上榜的席次減少，這與傳統車廠的純電車款數增加、大陸品牌間競爭激烈有關。

插電混合式電動車(PHEV)第二季則銷售87.6萬輛，年成長52.9%，其中高達66%的銷量來自大陸市場，而該情況也反映在品牌排名上。第二季大陸品牌依舊表現強勢，比亞迪市占率36.5%保持第一，而集團下的高階品牌騰勢也持續增加銷量，市占率攀升至3.4%，上升至第七名。理想汽車第二季銷量8.7萬輛創下單季新高，市占率也跟著爬升到近10%，排名維持第二。國際品牌中，Volvo和Jeep的銷量較去年同期成長，Jeep銷量突破3萬輛，也是首次進到前五名。

TrendForce表示，除了大陸、西歐和美國等主要市場外，2023年上半年其他國家在新能源車銷量上在也有明顯增長。其中，泰國和澳洲表現突出，兩地上半年新能源車的銷量紛紛突破3.5萬輛，泰國今年上半年新能源車的銷量是2022上半年的四倍；澳洲今年上半年的銷量則是2022年同期的五倍。雖然這些國家的新能源車數量對全球銷量來說比重仍低，但高成長率和低滲透率為這類市場的發展潛力，已有不少汽車品牌積極布局。