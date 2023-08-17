在中國製造商大舉搶進歐盟市場之際，德國企業市占率卻持續下滑，專家指出，德國領先全球的機械工業強項衝擊最大，而汽車領域將是中企下個鎖定的市場，相較於德國，中國汽車在歐盟進口占比仍很低，不過有迎頭追趕的趨勢， 數據顯示，22年來，中國車在歐盟進口市占率成長35倍。

德國商報、路透報導，德國經濟研究所（IW）15日發表一份報告顯示，2020年~2022年間，中國製造商占歐盟進口產品的成長幅度，與2000年~2010年相當，且在精密工業產品出口表現相當出色，而這部分正是德國稱霸全球的強項。

IW分析指出，特別在機械或汽車等高價值工業產品方面，中國企業在歐盟國家進口占比增加了，反觀德國公司的市占率卻衰退了。

2000年，歐盟在上述進口產品中有2.5%來自中國，到2022年暴增到13%；與此同時，德國製造的市占率從17.7%下滑到15.5%，這兩國比重消長息息相關。

在機械產品方面，2010年，中國企業在歐盟進口比重為6.8%，去年已達到11.4%；同期，德國機械製造商在歐盟進口的占比從22.6%降至20.5%，化工產品也呈現走弱趨勢。

IW全球與地區市場研究單位主管Juergen Matthes認為，德國在歐盟市場出口下滑，最大原因是「能源成本暴增」，導致德國企業成本不斷飆升，因此苦苦掙扎。

德國經濟在今年5月陷入衰退，出口受到供應鏈困境、通貨膨脹和俄烏爭後能源成本狂漲的打擊。

市場人士預估，中國製造商下一個目標可能是汽車市場。伯恩斯坦（Bernstein）分析師Eunice Lee估計，中國企業已具備年產約4000萬輛電動汽車的能力，然而中國當地對電動汽車需求僅為2000萬至2500萬輛。

相較於德國，中國汽車在歐盟進口占比仍很低，不過有迎頭追趕的趨勢。IW數據顯示，2000年，中國在歐盟汽車進口市占率只有0.1%，到2022年，已經衝上3.5%，足足成長了35倍之多。