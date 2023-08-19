中新社19日報導，香港特區政府18日就歐洲聯盟(歐盟)委員會發表年度報告，和歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟執委會副主席發表言論，針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面的無理攻擊和汙蔑抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

特區政府發言人強調，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。「一國兩制」的實施以《憲法》和《香港基本法》為法律依據，它們為基本權利和自由提供憲制上的保證，包括法律面前一律平等的權利保證，更在法治和獨立司法權之下得以鞏固。

發言人重申，香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。特區政府會堅定不移全面準確實施《香港國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，與此同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

特區政府強烈敦促歐盟認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

發言人表示，任何外國或外部勢力詆毀香港情況，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。特區政府定當繼續堅定履職，致力確保「一國兩制」「港人治港」、高度自治的方針實踐行穩致遠，更好地結合「有為政府」和「高效市場」，更積極進取地招商引才，提升香港競爭力，推動香港經濟走上更高台階，為市民謀幸福，為香港謀發展。