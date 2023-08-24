日本東京電力公司今日開始將核污水排放入海，港府禁止來自日本10個都縣水產品進口的命令已生效。香港東瀛遊執行董事禤國全表示，未來3個月日本旅行團的報名人數穩定，特別是11月紅葉季節期間，部份日本團已額滿。不過他說，任何負面消息一傳出，都會短暫出現「陣痛」，昨日報團前往日本的旅客數字，較過去一段時間平均減少約20％，預料情況仍會持續兩至三周。

至於旅行社會否調整日本團的膳食安排，例如不吃生魚片，禤國全在電台節目表示，當地食材均需通過日本政府測試，證明不受核污染，並獲得合格證，才會供應予餐廳；部份餐廳亦會自行再做檢測，加上餐廳不只招待旅客，亦有本地人光顧，相信負責人會確認食材不含輻射，才供應給顧客。他說，難以要求所有餐廳全部說明食材是否來自10個受禁都縣，只能夠信任對方。

而旅客購買來自10都縣水產作為伴手禮，並不納入禁令範圍，禤國全指出，疫情後航空公司一般嚴格執行對行李的要求，如果要空運當地海產回港，一般要用發泡膠包裝，意味要多付一件行李的費用，基於運費成本高，較少團友會購買海產。

香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強表示，由日本政府宣布將核污水排海開始，餐廳生意已下跌10至20％，最近跌幅擴大至40至50％，今晚訂座人數更所剩無幾。 他說，業界昨日與政府開會，商討設立食材認證制度，建議經認可渠道取貨的供應商或餐廳，可在店鋪貼出由當局發出的認證標誌。他形容，現在日式餐廳業界已「急在燃眉」，無論政府採取何措施，業界都會盡量配合，而越快推出認證制度越好，期望在一個月內成事。