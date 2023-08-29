日本於24日排放核處理水入海，引起多國擔憂，馬來西亞民間也有「全民發聲，保護海洋」簽名運動，迄今逾萬人響應，並會在簽名連署活動結束後，將簽名橫幅交給日本大使館。

日本福島核處理水入海後，中國宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，抵制日本其他食品的聲音迅速蔓延，甚至波及美妝用品。馬來西亞科學、工藝及革新部（MOSTI）決定要在東馬沙巴海域安裝輻射偵測儀，並對日本進口的高風險食品進行第4級檢測。

馬來西亞民間社會與水產業者也都表達高度憂慮，大馬民間除發動「全民發聲，保護海洋」的簽名運動，餐廳業者也擬陸續以其他國家海產替代從日本進口的海鮮。

帶領發起「全民發聲，保護海洋」活動的富貴集團創辦人鄺漢光今天告訴中央社，福島核處理水入海的話題最近討論的十分熱烈，引發許多民眾疑慮。

他以「傷敵一千，自損八百」為例，說明日本排放核處理水對自身不利。這對漁業、旅遊業與餐館業等會造成龐大損失，尤其鄰近國家已經對日本展開的抵制行動，其他國家相信也會陸續跟進並停止進口海鮮與水產品。

他說：「身邊不少對日本排放核處理水有疑慮的友人，多半都會交代家人親屬不要去吃海鮮，或是減少大啖海鮮次數。」

鄺漢光指出，身為大馬公民社會一分子並善盡民間企業社會責任，應讓更多馬來西亞人民了解日本排放核處理水對海洋污染的嚴重性，特別是海鮮與水產品等相關行業，因為「我們只有一個地球」。

他並質疑，日本排放核處理水是否另有隱情，否則就不需大費周章要分30年排放。

他認為，大馬政府雖有各種嚴格監控措施，但一般大眾都非常擔心，無人能料知會對海洋環境生態造成多麼嚴重的危害，屆時也就會太遲了。即使受影響的周邊國家訴諸國際法院，日本又將如何面對這場人類浩劫災難。

鄺漢光指出，東南亞周邊國家看不到有強烈回應態度，或許相信他們的政府能嚴格把關，但核處理水入海會影響到漁民生計，包括大馬在內的東南亞國家人民的飲食都會受到影響，特別是這些海鮮全部都是來自海洋。

此外，有餐廳業者說，大馬餐廳引進日本水產諸如貝、蟹、藻類與鮭魚等，以及日本神戶和牛或水果等產品，短期內是還看不出核處理水入海對餐飲市場影響，但民眾仍會產生預期的恐慌，勢必會減少採買次數。