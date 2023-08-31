說明會由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、永豐金證券股份有限公司董事長朱士廷、勤業眾信聯合會計師事務所審計服務營運長李東峰以及Cheng&Co Group董事長蔡复和交流探討。

陳永誠指出，馬來西亞為台灣於東協地區第二大貿易夥伴，以基礎設施、勞動力、經商環境等優勢，成為外資熱門地區。

櫃買中心積極支持新南向政策，不僅強調馬來西亞是海外業務關鍵地區，疫情解封後積極拜訪檳城科技企業，更協助多家企業來台上櫃，將持續為東協地區企業創造邁向台灣資本市場的新機遇。

截至2023年7月底，櫃買中心共有812家主板上櫃公司，市值達新台幣100億元以上有116家、外國企業30家（其中11家營運地位於東協地區）；憑藉著本益比合理、成交值周轉率高，被外國企業選為發行國際債券的平台，未來將持續協助外國企業在台IPO，建立良好的公司治理制度、吸引國際化優質人才，並逐步實踐永續經營理念。

勤業眾信聯合會計師事務所審計服務營運長李東峰表示，台灣作為東亞地區的經濟重鎮，一直以來以其強大的科技實力、優越的基礎設施、穩健的金融體系和豐富的人才儲備而聞名於世。

近年台灣政府積極推動新南向政策，致力於拓展與東協地區的經濟合作與交流；其中，馬來西亞成為全球供應鏈投資的熱點，以其人口紅利、地理位置和貿易協定等優勢，成為推動東協市場的關鍵地區。