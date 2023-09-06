在貿易和地緣政治不確定性增加，及中國大陸經濟放緩的背景下，澳洲計畫加強與東南亞國家的聯繫。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在印尼雅加達舉行的東協論壇上演講時說，將公布一項經濟戰略，呼籲全面改革澳洲與東南亞國家的商業、貿易、教育關係。

艾班尼斯領導的工黨自2022年5月上台後，重新調整澳洲的外交方針，改變前幾任總理與美國緊密結盟的策略。艾班尼斯6月在新加坡舉行的香格里拉對話上，表示中美兩國有責任避免發生武裝衝突。

一名澳洲政府官員透露，儘管地理位置接近，澳洲與東南亞國家的貿易佔比卻「非常低」，相較於其他競爭者如中國大陸，澳洲與東南亞的投資陷入停滯。

澳洲官員認為，東南亞作為澳洲的經濟夥伴來說，其價值依然沒有得到充分發揮，工黨政府因此決定調整經濟戰略。

艾班尼斯在峰會上提到，過去20年東南亞的經濟正在加速，但澳洲與這些國家的貿易和投資並沒有同步上升。他指東協經濟持續取得成功，對澳洲的繁榮和安全至關重要。