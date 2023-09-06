氣立表示，雖然製造業動能疲弱，但因公司持續強化多元佈局，推升8月營收較7月略有提升，累計前8月合併營收為9.34億元，年減27.39%。

據國際數據公司(IDC)的報告指出，2021年歐洲的物聯網(IoT)支出已超過2020億美元，預計到2025年將以兩位數的速度增長，帶動智能製造的高度發展，加上永續議題發酵，企業對設備的要求除需提高製程效率來降低製造成本外，同時也要具節能的效果；原本氣動元件在自動化設備運用上就具有低成本、節能、運作時間長及維護簡易等優勢，加上氣電整合技術的開發，更擴大其在高階自動化控制系統領域市場的拓展機會，因此氣動元件在未來市場上的需求仍有相當成長空間。

隨著智能製造、永續製造等主流趨勢持續發展，高效能的氣動元件與氣電整合產品成為未來智能化設備的重要零件，因此氣立近年來亦積極投入相關應用產品開發，期能成為協助客戶在節能永續發展上的助力。 近年來許多電子廠商陸續將生產基地往東南亞擴展，因應客戶端需求變化，加大東南亞的業務推廣與布局也是氣立著墨的重點，公司今年不僅至越南、泰國、印尼等地參展，也強化在越南、泰國等地的代理商或經銷商佈點，以期強化對客戶服務力道並經營當地市場，使其成為未來增長動能。